Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek

15.05.2022 16:13
Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek

Gürsu Belediyesi'nin istihdama destek olma hedefiyle hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi'nin istihdama destek olma hedefiyle hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi Butik Otel'de, Gök-Sev Firması yetkililerince gerçekleştirilen istihdam buluşmasında, 25 kişinin işe alımı gerçekleştirildi. İstihdam buluşması çerçevesinde, dikiş makinesi operatörü ve kalite kontrol personeli olarak çalıştırılmak üzere 20 kadın personel, kesim personeli olarak çalıştırılmak üzere de 5 erkek personelin işe alımına ilişkin başvuru ve görüşmeler yapıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kollektif Kariyer Merkezi aracılığıyla iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindirme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. İstihdam seferberliğine katkı sunmak hedefiyle çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu yönde gösterdiğimiz çaba, firmalarımız tarafından da takdir edilerek iş birliklerimizle taçlandırılıyor" dedi.

Gök-Sev Firması İnsan Kaynakları Sorumlusu Faruk Duran da, istihdam konusundaki duyarlılıkları ve verdikleri destekler için Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti. - BURSA

Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek
Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek
Gürsu Belediyesi'nden istihdama destek

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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