Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?

Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Dolar dün Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla 13.44 liradan 13.27 liraya kadar gerilemişti.

Ancak dolar bu seviyede çok durmadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar/TL güne 13.43'ten başladı.

%0,40'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,2831 TL'den yapan euro şu anda 15,2617 TL alış ve 15,3046 TL satış fiyatına sahip.