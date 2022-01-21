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Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu? - Son Dakika

Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?

21.01.2022 08:24
Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?

21 Ocak Cuma haftanın beşinci gününde vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Önceki gün Ocak ayının Merkez Bankası faiz toplantısı gerçekleşmişti. Peki 21 Ocak 2022 Dolar ne kadar oldu, Euro ne kadar?

Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 21 Ocak'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Dolar dün Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla 13.44 liradan 13.27 liraya kadar gerilemişti.

Ancak dolar bu seviyede çok durmadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Dolar/TL güne 13.43'ten başladı.

Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?

%0,40'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu?

Bir önceki kapanışını 15,2831 TL'den yapan euro şu anda 15,2617 TL alış ve 15,3046 TL satış fiyatına sahip.

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Son Dakika Ekonomi Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Haftanın son gününde Dolar ve Euro kaç lira? Merkez'in faiz kararı etkili oldu mu? - Son Dakika
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