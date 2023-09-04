Haftaya yükselişe başlayan dolar 26,77 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya yükselişe başlayan dolar 26,77 seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 04.09.2023 11:37

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,77 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,92'den, sterlin ise 33,83'ten alıcı buluyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,73'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,77'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,92'den, sterlin/TL ise 33,83'den satılıyor. Geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,6 artışla 104,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0800 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dolara olan talebin azaldığını dile getirdi. Son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirten analistler, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline de kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

IMF'DEN FAİZ UYARISI

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonu hedeflenen seviyeye döndürme mücadelesi sürerken küresel faiz oranlarının uzun bir süre yüksek kalmasını beklediklerini ifade etti. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102'in destek, 105 ve 106 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişe başlayan dolar 26,77 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftaya yükselişe başlayan dolar 26,77 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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