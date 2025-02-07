Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Ekonomi

Gıda fiyatlarındaki artış, taşıma ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte birçok sektörü etkiliyor. Esnaf, bu süreçte hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"ŞOFÖRÜN YEMEK PARASI BİLE ÇIKMIYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hal esnafı karnabaharın kilosunu 3 TL'ye sattıklarını belirterek "Haldeki son durum bu arkadaşlar, şoförün yemek parası bile çıkmıyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"BU PARAYI KİM KAZANIYOR?"

Kısa sürede hızla yayılan video, birçok kişinin dikkatini çekti ve ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Videonun altına "Kimse kazanmıyorsa kim kazanıyor", "Marketlerde nasıl 30 TL oluyor?", "Pazarda 30 TL kilosu. Bu parayı kim kazanıyor?", "Kaygılanıyorum gelecek adına" şeklinde yorumlar yapıldı.