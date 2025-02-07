Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

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Son dönemde artan gıda fiyatları, hem tüketicileri hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Haldeki fiyat etiketini göstererek isyan eden bir esnaf, ''Haldeki son durum bu arkadaşlar, şoförün yemek parası bile çıkmıyor'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

07.02.2025 15:52
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Gıda fiyatlarındaki artış, taşıma ve üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte birçok sektörü etkiliyor. Esnaf, bu süreçte hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"ŞOFÖRÜN YEMEK PARASI BİLE ÇIKMIYOR"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda hal esnafı karnabaharın kilosunu 3 TL'ye sattıklarını belirterek "Haldeki son durum bu arkadaşlar, şoförün yemek parası bile çıkmıyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"BU PARAYI KİM KAZANIYOR?"

Kısa sürede hızla yayılan video, birçok kişinin dikkatini çekti ve ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Videonun altına "Kimse kazanmıyorsa kim kazanıyor", "Marketlerde nasıl 30 TL oluyor?", "Pazarda 30 TL kilosu. Bu parayı kim kazanıyor?", "Kaygılanıyorum gelecek adına" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    Ama önemli değil yeterki vekiller ömür boyu trafik cezalarından muaf olsun yeterki onlar süper emekli olsun AMAN AĞAM BİZ KİMİK YETERKİ AYAGIZA TAŞ DEĞMESİN YETERKİ MECLİSTE YEMEKLER BEDAVA OLSUN BİZ OT YESEK YETER. 174 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    sadece nakliye çıkıyorsa 1 ay yaparsın 2 ay yaparsın hayatınız hikaye Milletçe iş ahlakımız kalmadı Ağaçta yetişen mandalina tüketiciye gelene kadar 50 liraya çıkıyor sanki bilmiyoruz fiyatlar şişsin diye neler yaptığınızı ne diyelim bu dünyanın öteki tatafıda var... 124 3 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    Yalaan. kimse zarar etli malı satmaz.. 47 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tüketiciye gelene kadar kaç el fiat degisiyor 52 0 Yanıtla
  • kazım nazlı:
    Yetkili derken yetkililer kim ki devlet çöktü usta kim kime dumduma memleket artık çeteler ve mafyanın hüküm sürdüğü milletvekillerinin dış güçlerin kuklası olduğu insan değerinin olmadığı bi memlekette normal şeyler vallahi firavunun zamanı gibi şu an. Tek sıkıntı Musa gelmeyecek milli şuur da bitti nolcak bakalım 30 5 Yanıtla
  • Ersan Yiğit:
    Halkın kazanmadığı kesin taşeronlar çok olunca fiyatlar yüksek oluyor. 29 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlamayın Para Göz İnsansınız 22 1 Yanıtla
  • Ramo:
    karnabahar geçen hafta bizim pazarda kilosu 50 liraydı 21 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    tüm illerdeki sebze halleri birilerinin tek eline geçmiş. lütfen ilgilensin yetkililer. yazık günah bu millete. 13 0 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    Ne HAL"E düştük. 1 0 Yanıtla
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