Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları ikinci yılında İzmir'de başladı

Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın ikinci yılındaki ilk durağı İzmir oldu.

Halkbank açıklamasına göre, Halkbank tarafından, kadın girişimcilere ilham olmak ve onları cesaretlendirmek üzere geçtiğimiz yıl 7 bölgede gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları ikinci yılında da devam ediyor.

Halkbank, pek çok kadının üretkenliğini ortaya koyduğu kooperatiflerin de yanında olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk defa oluşturulan "Kadın Kooperatifleri Destek Paketi" ile 2021 yılından bu yana 35 kadın kooperatifine kredi desteği sağlandı.

Halkbank Üreten Kadınlar İzmir Buluşması'nda, Genç Girişimci Destek Paketi'nden faydalanan Ege Bölgesi'ndeki girişimci kadınlara üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi ve ardından "İlham Veren Kadınlar" ve "Marka Kooperatifler" paneli düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" paneline Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın, HM Isıtma Soğutma Sistemleri Sahibi Huriye Yılmaz Uslu ve Women&Woman Kurucusu Özgecan Üstgül konuşmacı olarak katıldı.

"Marka Kooperatifler" panelinde ise; başarı elde etmiş kadın kooperatiflerinin kadın temsilcileri deneyimlerini aktardı. Nihan Günay moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı Yeşim Yüksel, Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Dr. Nalan Ünal ve Akana Ekolojik Kadın Girişimi Kooperatifi'nden Bedirhan Uslu yer aldı.

İlki İzmir'de düzenlenen Türkiye'nin Marka Kooperatiflerinin sergi ve etkinlik alanının açılışı, her zaman kadın kooperatiflerinin birebir yanında olan Bölge Milletvekili Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı hanımefendinin teşrifleri ile gerçekleştirildi.

Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi eğitimleri kapsamında, kooperatif temsilcileri ile bir araya gelinerek markalaşma, pazarlama ve sosyal medya konularında eğitimler de verildi.

"Halkbank'ın kadın istihdamının yükselmesini teşvik etmeye 2022'de de devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın kadın üreticilerin sayısını artırmaya, kadın istihdamının yükselmesini teşvik etmeye ve kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik çalışmalarına 2022'de de devam edeceğini ifade etti.

Arslan, kadınları ekonomik açıdan geliştirmenin, sosyal dokuyu daha güçlü hale getireceği gibi makroekonomik kalkınmayı da destekleyeceğine inandıklarını belirterek, "Bu bakış açısıyla geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Girişimci Destek Paketimizi açıkladık. Uygun koşullarda finansman imkanı sunmaya odaklanan paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluştur ve kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine dönüştü." açıklamasında bulundu.

Arslan, Halkbank olarak, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğini, sosyal yapıyı güçlendirmenin yolunun da kadınları ekonomik hayata mümkün olduğunca dahil etmekten geçtiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uygun koşullarda finansman imkanı sunmaya odaklanan Kadın Girişimci Destek Paketimiz, girişimci kadınlar üzerinde adeta can suyu etkisi oluşturdu. İlk yıl için öngördüğümüz 100 bin kadın girişimci hedefimizi aşarken, 125 bin kadın girişimciye eriştik ve 13,5 milyar TL'lik kredi hacmini yakaladık. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Üreten Kadınlar Toplantılarımızla 8 kentimizi ziyaret ettik.

Girişimcilerimizle bir araya gelerek; onları iş hayatı için yüreklendirdik, hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Kadın girişimciliği ekosistemini geliştirmek amacıyla "Paraf Üreten Kadın Kredi Kartını" hayata geçirdik. Ayrıca, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Üreten Kadınlar Akademisi'ni devreye aldık. Bugün itibarıyla Üreten Kadınlar Projemizin ikinci yılına başlıyoruz."

"Gelecek dönemde gençlerin daha da fazla yanında olacağız"

Halkbank olarak gençleri her zaman desteklediklerini ve gelecek dönemde gençlerin daha da fazla yanında olacaklarına dikkati çeken Arslan, "Bu kapsamda üniversite mezunu, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimcilere yönelik Genç Girişimci Kredimizi, 350 bin TL limitli ve 60 aya kadar vade fırsatıyla sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, kadınlar için sağladıkları finansal desteklere Ege Bölgesi'nde de geniş ilgi gösterilmekte olduğuna işaret ederek, "İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 21 bin 800'den fazla kadın girişimcimiz desteklerimizden faydalanmış, Ege Bölgesi özelinde toplamda 2,7 milyar TL'ye yaklaşan kredi hacmine ulaşılmıştır. Sunduğumuz destekler girişimcilerin cirolarını da olumlu yönde etkilemiştir." açıklamasını yaptı.