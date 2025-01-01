Hamsi Fiyatları Yarıya Düştü

Ekonomi

2024'te 200 TL olan hamsi 2025'te 100 TL'den satılıyor

SAMSUN – Samsun'da 2024'te kilosu 200 TL'den satılan hamsi, yeni yılın ilk günüyle birlikte 100 TL'den satılmaya başlandı.

Havaların soğuk gitmesi ve fırtına nedeniyle kısa süre önceye kadar Samsun'da 200 TL'den satılan hamsinin kilosu, yeni yılla birlikte yarı yarıya düştü. Karadeniz hamsisini tezgahlarda 100 TL'ye gören vatandaşlar da hamsiye rağbet gösterdi. Balıkçılar, yeni yılın bolluk ve bereketle geldiğini ifade ederek, tüm sezonun böyle geçmesini umduklarını söylediler.

"Yeni yıl bereketiyle geldi, hamsi 200'den 100 TL'ye düştü"

Hamsi fiyatlarının yeni yılla birlikte düştüğünü dile getiren balık satıcısı Onucan Köse, "2024'ü fırtınalı kapattık. Denizde az sayıda kayık olduğundan balık da fazla çıkmıyordu. Bu nedenle fiyatlar yüksekti. 2024'te kilosunu 200 liradan sattığımız hamsiyi yeni yılda 100 liraya satıyoruz. Vatandaş bu fiyatlardan kapış kapış hamsi yiyor. Ayrıca mezgit 80, istavrit 80, palamut 150, alabalık 150, somon 200, levrek-çipura 300, barbun da 100 TL'den satılıyor. 2025 bolluk ve bereket ile geldi. Bu bolluk ve berekette fiyatlara olumlu yansı da ve herkes balık yemeye başladı" dedi.

Vatandaşlar da daha önceden 200 TL'ye satılan hamsinin fiyatının makul rakamlara indiğini ifade ettiler.