Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret

08.06.2022 09:55

Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret İTO Başkanı Avdagiç: "Yeşil mutabakat konusunu Türk iş dünyasına taşımak istiyoruz" "Dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İTO'nun hissedarı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde de açılması için işbirliğine hazır olduğumuzu...

Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret

İTO Başkanı Avdagiç: "Yeşil mutabakat konusunu Türk iş dünyasına taşımak istiyoruz"

"Dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İTO'nun hissedarı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde de açılması için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik"

Hannover Belediye Başkanı Onay: "İki şehir arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

İSTANBUL - Almanya'nın Hannover kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Görüşmede İstanbul ve Hannover'in fuarcılık ve ticaret alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Almanya'nın Hannover kentinin Türk kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede İstanbul ve Hannover'in fuarcılık ve diğer alanlardaki işbirliği imkanları ele alındı.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi olan Belit Onay'ın İTO'yu ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hannover'in dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Avdagiç, "Dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İTO'nun hissedarı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde de açılması için işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik" dedi.

Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi'ni pandemi döneminde yaptıkları kapsamlı yatırımlarla bölgenin en modern fuar merkezi haline getirdiklerini, bu sayede fuarcılıkta İstanbul'u çok daha yukarılara taşımak için atak başlattıklarını söyledi.

Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde tüm salonlarımızı eşit şartlarda yerli ve yabancı tüm fuarların kullanımına açtık. Bu kapsamda Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ile birlikte yaptığımız ve yapabileceğimiz projeleri de görüştük. İTO'nun İFM'de hissedar olduğu gibi, Hannover Büyükşehir Belediyesi'nin de Hannover'deki fuar merkezinde ortaklığı bulunuyor. Dolayısıyla Belediye Başkanı Onay'a, dünyanın önde gelen birçok marka fuarının İstanbul Fuar Merkezi'ne getirilmesi konusunda işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettik" diye konuştu.

"Hannover'in yeşil mutabakat konularında önemli projeleri bulunuyor"

Avdagiç, "Yeşil mutabakat tüm dünyanın önemli bir gündemi arasında yer alıyor. Hannover'in yeşil mutabakat konularında önemli projeleri bulunuyor. Hannover şehrinin ve Belediye Başkanımızın bilgi birikiminden istifade ederek iş dünyamıza taşımak istiyoruz. Bu anlamda Hannover şehrinde sonuç odaklı projelerin hayata geçirildiğini biliyoruz. Aynı zamanda Hannover ile İstanbul arasındaki ticaret imkanlarını nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Belediye Başkanımız ile sonuç odaklı projelere adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

Avdagiç, fuarcılık dışında da İstanbul ve Hannover iş dünyasını yakınlaştıracak ortak çalışmalara açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ise "Dünya ciddi krizlerden geçiyor. Pandemi sonrası ekonomi ve ticaret tekrar canlanmaya başladı. Bu canlanmanın hem şekillenmesine hem de desteğe ihtiyacı var. Özellikle fuar sezonunun açılması bizim için çok önemli. Türkiye'nin ve İstanbul'un bu dönemde aldığı köprü görevi büyük önem arz ediyor. Hannover ve İstanbul arasındaki sıcak ilişkileri nasıl daha da ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

Görüşme karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.

Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret
Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret
Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret
Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Dağköy'e Ziyaret İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Dağköy'e Ziyaret Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti Efeler Belediye Başkanı Atay Seıkılos Yazıtı'nı Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Hannover Belediye Başkanı Onay'dan İTO Başkanı Avdagiç'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement