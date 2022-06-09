Seralarda üretilen taze salatalık tezgahlardaki yerini aldı

Hasadı başlayan salatalıkta fiyat ters yönde

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç:

"Geçen yılki fiyatlardan biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim"

ESKİŞEHİR - Seralarda başlayan salatalık hasadının ardından fiyatları değerlendiren Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Bizim şu anda ürünlerimiz geçen yılki fiyatla aynı ve hatta şu anki sezona göre 1 lira daha aşağıya gidiyor" dedi.

Eskişehir'in kent merkezine yakın bölgelerinde kurular seralarda; salatalık, domates ve biber gibi birçok farklı türde sebze ve meyve yetiştiriliyor. Örtü altında bakımı yapılan ürünler, Türkiye'nin farklı illerine de gönderiliyor. İklim ve üretim koşullarıyla bağlantılı olarak merkeze yakın alanlarda bulunan seralarda ise salatalık hasadı başladı. Alınan verimden memnun olduklarını dile getiren Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, fiyatların da sezona göre 1 lira daha düşük olduğunu belirtti.

"Üretim şu anda çok güzel gidiyor"

Havaların ısınmasıyla birlikte verimin daha da artacağını dile getiren Başkan Kılıç, "Seralarımızdaki salatalıkta şu anda bir sıkıntı yok. Üretim şu anda çok güzel gidiyor. Ürettiğimiz ürünleri biz kendimiz değerlendiriyoruz ama hemen hemen geçen yılki fiyatlardan biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Salatadaki verim güzel. İlerleyen günlerde hava ısındıkça biraz daha artmasını bekliyoruz. Pazarlar bu sene biraz sıkıntılı. Girdilerimiz çok yüksek, 2-3 katına çıktı. Ancak bizim şu anda ürünlerimiz geçen yılki fiyatla aynı ve hatta şu anki sezona göre 1 lira daha aşağıya gidiyor. Bu da bizim için problem. Eğer iklim şartları normal gider herhangi bir afet vesaire olmazsa normal hava şartlarında aynı böyle devam edebilir. Bu tabii ki vatandaşlarımıza yarayacaktır. Eğer sebze fiyatları 3-4 liraların altında giderse üreticiye sıkıntı olur. Bu sefer önümüzdeki sezonda üretim daralması olabilir" şeklinde konuştu.