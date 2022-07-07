Hasadı gecikmeli başlayan hububatta yüksek kalite elde edildi - Son Dakika
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Hasadı gecikmeli başlayan hububatta yüksek kalite elde edildi

07.07.2022 11:00

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, mayıs-haziran yağışlarından dolayı hububatta hasadın iki hafta gecikmeli başladığını belirterek, kuru alanlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, mayıs-haziran yağışlarından dolayı hububatta hasadın iki hafta gecikmeli başladığını belirterek, kuru alanlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Çevik, AA muhabirine, Konya Ovası'nda hububat hasadına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rekolte beklentisi 18 ila 20 milyon ton

Bu yıl mayıs-haziran yağışlarının bitki gelişimini olumlu desteklediğini anlatan Çevik, "Bundan dolayı hasatta 2 haftalık gecikme yaşandı. Arpalar başladı, buğdayda da sulanmayan yerlerde hasat sürüyor. Kıraçlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde ediliyor. Bu da çok iyi hamdolsun. Geçen yıl kuraklık yaşadık, bu yıl çok iyi gidiyor. Buğdayda rekoltenin 18 ila 20 milyon ton arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Çiftçi memnuniyeti hat safhada"

Çevik, bayram sonu hasadın hızlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretici maliyetlerini hesaplayarak devletimiz fiyat açıkladı. Temmuzda ek olarak buğdaya ton başı 400, arpaya 200 lira verildi. Çiftçiye de destek olarak iyi bir adımdı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Arpanın tonu 6 bin 200, Anadolu kırmızı sert buğday da 7 bin 450 lira oldu. Çiftçi memnuniyeti hat safhada. Buğday ve arpanın kalitesi iklim şartları iyi gittiğinden dolayı çok iyi."

" Türkiye'nin gıda yönünden hiçbir sıkıntısı yok"

Rusya- Ukrayna savaşının dünyanın tarımsal ticaretin yüzde 40'ını karşıladığını aktaran Çevik, bu iki ülkenin savaşı nedeniyle dünyada gıdada sıkıntısının yaşanacağına dair endişelerin olduğunu anımsattı.

Çevik, Türkiye'nin özellikle hububatta kendine yetebilirliğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendine yeten ürünü var. Bazı ürün gruplarında ithalat olabilir ve mamul madde ihracatında dahili işleme rejimiyle ithalat yapılacaksa, devletimiz iki ülke ile diyalog içerisinde. Bu gıdayı da insanlığa ulaştırılması için Cumhurbaşkanımız çaba gösteriyor. Türkiye'nin gıda yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Ukrayna'dan buğday gelmese ne olur, piyasada buğday var. Konya Ticaret Borsasına günlük ortalama 4 ila 6 bin ton arasında ürün geliyor. Lisanslı depolarda işlemler yapılıyor. Sanayicimizde ve çiftçimizde ürün var. İhtiyacımız olmaz. Pandemi sürecinde de market raflarında un, bulgur, makarna ve yağ eksik olmadı."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasadı gecikmeli başlayan hububatta yüksek kalite elde edildi - Son Dakika

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