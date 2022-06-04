Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile diğer ilgililer, Danaahmetli Mahallesi'ndeki buğday hasadına katıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Amik Ovası'nda bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Bu sene 495 bin dekarda buğday ekildiğini aktaran Yayman, "Ovamızda pamuk, mısır ve buğday ekiliyor. Buğday çok stratejik bir ürün. Allah'a şükür Türkiye'nin buğday stokları yeterli. Türkiye tarımsal alanda kendisine yeten bir ülke ama salgınla beraber birtakım gıda ürünlerinde ve lojistikte sorunlar çıktı. Ancak burada buğday çok, verimlerimiz çok iyi, inşallah buğday ve hububatla ilgili Türkiye bir sıkıntı yaşamayacak." diye konuştu.

Dönüme 550-700 kilogram verim alınıyor

Çolakoğlu da 495 bin dekarlık alandan 245 bin ton buğday rekoltesi bekledikleri dile getirerek "Stratejik ürün olan buğday, en çok ekilen ürünlerimizdendir. İlimizde ekilen buğday tohumları dönüme 550-700 kilogram verim vermektedir." dedi.

Tohumculuk konusunda da Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunun altını çizen Çolakoğlu şunları kaydetti:

"Buğday, arpa ve benzeri ürünlerin tohumları şu anda yüzde 100'ü milli olarak ülkemizde üretilmektedir. Genel olarak tohumculukta yüzde 80 civarında ürünlerimizi milli olarak kendimiz üretmekteyiz. Bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesi sebebiyle hastalık ve zararlı etkenler çok fazla olmadı. Soğuklanma ihtiyaçları karşılandığı için buğdaydaki fenolojik durumlar çok iyiydi, bu sebeple verimler de çok iyiydi, bu yılı verimli geçiriyoruz."