Hatay'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

04.06.2022 10:19
Hatay'da buğday hasadı devam ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ile diğer ilgililer, Danaahmetli Mahallesi'ndeki buğday hasadına katıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Amik Ovası'nda bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Bu sene 495 bin dekarda buğday ekildiğini aktaran Yayman, "Ovamızda pamuk, mısır ve buğday ekiliyor. Buğday çok stratejik bir ürün. Allah'a şükür Türkiye'nin buğday stokları yeterli. Türkiye tarımsal alanda kendisine yeten bir ülke ama salgınla beraber birtakım gıda ürünlerinde ve lojistikte sorunlar çıktı. Ancak burada buğday çok, verimlerimiz çok iyi, inşallah buğday ve hububatla ilgili Türkiye bir sıkıntı yaşamayacak." diye konuştu.

Dönüme 550-700 kilogram verim alınıyor

Çolakoğlu da 495 bin dekarlık alandan 245 bin ton buğday rekoltesi bekledikleri dile getirerek "Stratejik ürün olan buğday, en çok ekilen ürünlerimizdendir. İlimizde ekilen buğday tohumları dönüme 550-700 kilogram verim vermektedir." dedi.

Tohumculuk konusunda da Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunun altını çizen Çolakoğlu şunları kaydetti:

"Buğday, arpa ve benzeri ürünlerin tohumları şu anda yüzde 100'ü milli olarak ülkemizde üretilmektedir. Genel olarak tohumculukta yüzde 80 civarında ürünlerimizi milli olarak kendimiz üretmekteyiz. Bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesi sebebiyle hastalık ve zararlı etkenler çok fazla olmadı. Soğuklanma ihtiyaçları karşılandığı için buğdaydaki fenolojik durumlar çok iyiydi, bu sebeple verimler de çok iyiydi, bu yılı verimli geçiriyoruz."

YORUMLAR
500
Hatay'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı Hatay'da tefeci operasyonu: 7 gözaltı Hatay'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı Hatay'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Kırıkhan, Türkiye, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:25:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da buğday hasadı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement