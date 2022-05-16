Hasadı devam eden soğanda 140 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Hatay'da hasadı devam eden soğan, verimiyle üreticisini mutlu etti.

Kentte bu yıl 36 bin dekar arazide ekimi yapılan soğandan yaklaşık 140 bin ton rekolte bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, 275 bin 578 hektar tarım arazisine sahip Hatay'da 25 bin 500 hektarda sebzecilik yapıldığını söyledi.

Hatay'da yılda yaklaşık 700 bin ton sebze üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Çolakoğlu, soğanın da kentte ekimi yapılan önemli ürünler arasında yer aldığını belirtti.

Soğan üretiminin daha çok Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yapıldığını anlatan Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yıl 36 bin dekara yakın bir soğan üretimimiz bulunmakta. 36 bin dekarın 20-22 bin dekarı erkenci, kalanı da kışlık soğan olarak üretim yapılıyor. 36 bin dekarlık alandaki soğan üretimimizden bu yıl 140 bin ton ürün alacağımızı tahmin ediyoruz."

Çolakoğlu, Hatay'da üretimi yapılan soğanın yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini söyledi.

Geçen yıl kentten 34 bin ton civarında soğan ihracatının gerçekleştirildiğini belirten Çolakoğlu, "Bu yılın ilk dört ayında Suriye, Kuveyt, Katar, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 12 bin tonluk bir soğan ihracatı yapıldı. Bu yıl soğan üreticilerimizin yüzü gülüyor hem verim hem de fiyatlar çok iyi." diye konuştu.

Çolakoğlu, soğan hasadının haziran sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Soğan üreticisi Fatih Sultan Öztürk, 120 dönümlük arazisine soğan ektiğini, geçen yıl dönümden 3,5-4 ton ürün aldığını söyledi.

Bu yıl verimin iyi olduğunu ve yaklaşık 5 ton ürün almayı beklediğini ifade eden Öztürk, "Bu yıl soğan hasadından çok memnunuz. Çok şükür hasadımız güzel geçiyor. Soğanın fiyatı son 2 yıla göre şu an çok iyi durumda. Kilosunu 3-3,5 lira arasında satıyoruz." dedi.

Öztürk, gelecek yıl da arazisine soğan ekmeye devam edeceğini kaydetti.