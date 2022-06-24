Hatay'da hasadına başlanan patateste 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Hatay'da hasadına başlanan patatesten 100 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin farklı illerinden çalışmak için Amik Ovası'na gelen tarım işçileri, patates hasadı için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaların yolunu tutuyor.

Traktör aracılığıyla sökülen patatesler, işçiler tarafından elle toplanarak çuvallara dolduruluyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen ürünler, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, 105 bin hektarlık alana sahip Amik Ovası'nda adeta fabrika gibi her dönem tarımsal üretim yapılabildiğini söyledi.

Çiftçilerin ovanın her karışını değerlendirerek üretim yaptığını belirten Çolakoğlu, bu dönemde yoğun olarak patates hasadı gerçekleştirildiğini aktardı.

Çolakoğlu, patates üretiminin daha çok Reyhanlı, Kumlu ve Antakya ilçelerinde yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"İlimizde patatesin yüzde 60-70'i cips patatesi, geri kalanı da yemeklik olarak üretiliyor. Bunlar genelde yurt içi piyasalarda değerlendiriliyor ve hallere gönderiliyor. Bir kısmı da Orta Doğu ülkelerine ve Azerbaycan'a ihraç ediliyor. İlimizde 2021 yılında 25 bin 500 dekarda üretim yapılmıştı ve bunun karşılığında 96 bin ton civarında rekoltemiz olmuştu. Bu yıl ilimizde 28 bin dekara yakın patates üretimi bulunuyor, bunun karşılığında da rekolte beklentimiz 100 bin tonun üzerinde. Bu yıl bir miktar artışımız var.

Çiftçimiz arazilerini bazen patates, soğan, pamuk bazen de mısırla değerlendiriyor. Bu tercihler değişiyor. Bu yıl her ne kadar don yaşansa da genelde iyi geçti. Kış şartlarının serin geçmesi patatesin hasadını biraz geciktirdi."

Üretici verimden memnun

Üretici Nurullah Karacık da 2 bin dekar alana patates ektiğini ifade etti.

Hasadın iyi geçtiğini anlatan Karacık, "Bu yıl verim çok güzel. Dekara ortalama 4 ton ürün bekliyoruz. Hasadını yaptığımız patatesler, Türkiye'de talep olan her bölgeye gidiyor. Talepler şu an iyi." dedi.

İlde patates hasadının haziran sonuna kadar sürmesi bekleniyor.