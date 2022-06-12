Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı - Son Dakika
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Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

12.06.2022 10:45
Hatay'da yassı şeftali hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yassı şeftali hasadına başlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yassı şeftali hasadına başlandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve diğer ilgililer, Karamankaşı Mahallesi'nde şeftali hasadına katıldı.

Yayman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadı yapılan yassı şeftalinin kentte ihraç edilen ürünler arasında olduğunu söyledi.

Hatay'ın bereketli topraklara sahip olduğunu dile getiren Yayman, Amik Ovası'nda senede üç ürün alındığını belirtti.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de Amik Ovası'nda 45 bin dönümlük alanda meyve ve zeytin ağacının bulunduğunu ve bunun 5 bin dönümünü sert çekirdekli meyvenin oluşturduğunu aktardı.

Yıl içinde yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü hatırlatan Çelik, buna rağmen ürünlerin veriminin çok iyi olduğunu söyledi.

Çiftçi Ali Vural da 750 dönüm arazisinde yassı şeftali üretimi yaptığını ve dönüme yaklaşık 3 ton ürün aldığını vurguladı.

Vural, hasadını yaptığı yassı şeftaliyi Rusya, İngiltere, Polonya, Suudi Arabistan, Irak gibi ülkelere ihraç ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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