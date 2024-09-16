Havacılık Sektöründe Toparlanma İşaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Havacılık Sektöründe Toparlanma İşaretleri

Kovid-19 sonrası havacılık sektörü, kredi notlarını artırarak salgın öncesi dönemi yakalayabilir.

16.09.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen havacılık sektörü, kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli değerlendirme analizlerine göre toparlanma ivmesini sürdürerek, salgın öncesi dönemi yakalayabilir.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, havacılık sektörü Kovid-19 salgını sırasında yaşanan finansal türbülansın ardından kredi notlarını kademeli olarak artırarak, pazardaki toparlanma ivmesini devam ettiriyor.

Salgının doruk noktası olan Nisan 2020'de devletler sınırları kapatıp sıkı karantina kuralları uygularken, dünyadaki ticari hava taşımacılığı filosunun büyük çoğunluğu yerde beklemek durumunda kaldı.

Bazı hava yolu şirketleri iflas etmemek için kamu yardımı alırken, 1 milyondan fazla kişi havacılık sektöründe işini kaybetti.

2020'de taşınan hava yolcusu sayısında, ücretli yolcu kilometre (RPK) olarak ölçülen toplam hava trafiğinin 1950'lerde izlenmeye başlanmasından bu yana en büyük düşüş kaydedildi.

Sektörün toplam yolcu gelirleri 2020'de yüzde 69 düşüşle 159 milyar avroya gerilerken, net zarar 106 milyar avroya ulaşmıştı.

Yatırım yapılabilir notuna sahip hava yollarının payı yüzde 25'ten yüzde 35'e yükseldi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, S&P, Moody's ve Fitch gibi önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli temerrüt derecelendirmelerinin analizi, takip edilen yaklaşık 40 hava yolundan oluşan bir örneklemde yatırım yapılabilir (A'dan BBB-'ye) notuna sahip hava yollarının payının 2021 sonunda yüzde 25'ten 2024 Haziran'da yüzde 35'e yükseldiğini gösteriyor.

Ancak bu değişim, 2019 sonunda gözlemlenen yüzde 41'in gerisinde kalıyor. Kredi notu ölçeğinin alt ucunda, yüksek derecede spekülatif (CCC-'den D'ye) olarak derecelendirilen hava yollarının sayısı 2021'e kıyasla düşüş gösterdi.

Sektör açısından iyi haber olarak nitelendirilen bu durum, 2019'a kıyasla daha fazla sayıda hava yolunun bu kadar düşük kredi notuna sahip olması gerçeğiyle de dengeleniyor.

Hava yolu şirketleri, salgın sırasında daha fazla borç almak zorunda kaldıkça, kredi notları düşürüldü ve bu da notu düşürülen şirketler için daha yüksek borçlanma maliyetlerine yol açtı.

Bu zorlu senaryo, 2022'den bu yana faiz oranlarındaki artışla daha da kötüleşirken, mevcut dönemde, sadece kredi notları iyileşmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün mali sağlığı da düzeliyor.

Ayrıca, bu yıl için yapılan ön mali değerlendirmeler, nominal borç seviyelerinde 2019'daki seviyelerin biraz üzerinde bir düşüş olduğunu ve tahmini düzeltilmiş net borç/FAVÖK oranının 3,8 olarak gerçekleştiğini, bunun da 2017-2019 ortalaması olan 4'ten biraz daha iyi olduğunu gösteriyor.

Buna karşın, azalan nominal borç seviyesinin, önemli ölçüde daha yüksek faiz oranları nedeniyle hava yollarını yine de yüksek bir borç servis maliyetiyle baş başa bırakacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılık Sektöründe Toparlanma İşaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:17:01. #1.12#
SON DAKİKA: Havacılık Sektöründe Toparlanma İşaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement