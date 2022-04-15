Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı - Son Dakika
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Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı

15.04.2022 10:23
Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı

Havaların ısınmasıyla ayakta terleme, koku ya da yanma yapmayan yemeni ayakkabılara yoğun talep oluyor.

Havaların ısınmasıyla ayakta terleme, koku ya da yanma yapmayan yemeni ayakkabılara yoğun talep oluyor.

Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılar yoğun ilgi görmeye başladı. Anadolu'nun birçok şehrinde yapıldığı gibi Gaziantep'te üretimi yapılan yemeni, hayvan derisinden, tamamıyla el işçiliğiyle üretiliyor. Ayakta koku, ter ya da yanma gibi herhangi bir soruna neden olmayan yemeni, sıcak havaların vazgeçilmez ayakkabısı olmaya devam ediyor. Yemeni ustaları havaların ısınmasıyla işlerinin arttığını belirterek, yurtdışından da talep aldıklarını söyledi.

"Ayak rahatsızlıklarına iyi geliyor"

Yemeni ayakkabıların ayak rahatsızlıklarına iyi geldiğini belirten Bakırcılar Çarşısı esnaflarından olan yemeni ustası Ahmet Pektaş, "Yemeni ayakkabıları 5 çeşit deriden yapıyoruz. Dana, Keçi, Oğlak tabanını da genelde manda derisinden yapıyoruz. Ayak rahatsızlıklarına iyi gelir. Egzama, kaşıntı gibi hastalıklara da iyi geliyor. Giyinişi çok rahat çünkü deri ayak şeklini alıyor. Tamamı deriden yapıldığı için kokma, terleme olmaz. Vücudun elektriğini yere verir.

"Havaların ısınmasıyla yoğunluğumuz arttı"

Havaların ısınmasıyla talebin arttığını ifade eden Pektaş, "Genelde sıcak havalarda daha çok tercih ediliyor. Kışında içerde terlik niyetine kullananlar da var. Havalar ısındı yoğunluğumuz var. İnsanlar yemeni ayakkabılara akın ediyor. Sıcaklar arttıkça talepte çoğalıyor. Son 2-3 senedir yurtdışına daha çok gönderiyoruz. Sıcak olan ülkelerden çok talep alıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı
Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı
Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı
Havaların ısınmasıyla yemeni ayakkabılara talep arttı

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Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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