HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen "hackathon" etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu - Son Dakika
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HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen "hackathon" etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu

19.05.2022 13:23

HAVELSAN'ın, Kurtalan Ekspres güzergahında ilerleyen treni "HAVELSAN Ekspres"te düzenlediği "hackathon" etkinliğinin kazananları belirlendi.

HAVELSAN'ın, Kurtalan Ekspres güzergahında ilerleyen treni "HAVELSAN Ekspres"te düzenlediği "hackathon" etkinliğinin kazananları belirlendi.

Trenin Ankara'dan 16 Mayıs'ta hareket etmesinin ardından başlayan yarışma, dün Diyarbakır-Kurtalan güzergahında yapılan sunumlarla sona erdi.

3 kategoride 27 takımın yarıştığı etkinlikte, 5 kişilik jürinin değerlendirmesiyle kazanan takımlar belirlenirken, başarılı bulunan ekipler Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki törende açıklandı.

"Yol optimizasyonu" kategorisinde Necat Kılıçarslan ve Mustafa Aydoğdu, "doğal dil işleme" kategorisinde Yusuf Mücahit Çetinkaya ve Emre Külah, "Liman MYS (merkezi yönetim sistemi)" kategorisinde de Muhammed Emrullah Cirit ve Altay Şimşek çifti birinci oldu.

Birinci olan takımlara 15 bin liralık hediye çeki verildi. Çabaları ve fikirleri beğenilen 2 takıma da turistlik Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Siirt'i, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mühendislerle buluşturan yetkililere teşekkür etti.

Kentin güzellikleri ve tarihine ilişkin bilgi veren Hacıbektaşoğlu, önceki dönemlerde Siirt'te yaşayan alimlerden ve bunların eserlerinden söz etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen hackathon etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu
HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen hackathon etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu
HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen hackathon etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu
HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen hackathon etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen 'hackathon' etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAVELSAN Ekspres'te düzenlenen "hackathon" etkinliğinde kazanan takımlar belli oldu - Son Dakika
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