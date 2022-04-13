Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun - Son Dakika
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Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun

13.04.2022 18:49

Camide yaptığı konuşmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığından şikayet edenlere "Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti, yine feryada başlarsın" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan, hayat pahalılığın nedenini faize dayalı ekonomiye bağladı.

"OH OLSUN SANA! OH OLSUN"

Camide yaptığı konuşmanın videosunu Twitter hesabından paylaşan Demircan, "Neden hayat pahalılığından şikayet ediyorsun? Oh olsun sana! Oh olsun! Faize dayalı ekonominin olduğu yerde fakirlik olur. Nerede olursan ol, 10 bin liraya çıkar asgari ücreti, yine feryada başlarsın" ifadelerini kullandı.

"HAYAT YİNE AYNI NOKTAYA GELECEK"

Demircan, açıklamasının devamında "Dert küpü oldum" diyen ve ağlamaklı konuşmaya başlayan Demircan, "Neden, kim verecek asgari ücreti 10 bin lira olursa? Devlet verecek. Devlet 2 ay sonra ne diyecek? Doğrudan ve dolaylı vergilerle 'Verin bakalım' diyecek. Özel sektör ne yapacak? O da ürettiği mallara ilave edecek. Hayat yine aynı noktaya gelecek" dedi.

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Ahmet Misbah Demircan, Twitter, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun - Son Dakika


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