Hayvan içme suyu göletleri kırsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika
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Hayvan içme suyu göletleri kırsal kalkınmaya destek oluyor

13.04.2022 10:02
Hayvan içme suyu göletleri kırsal kalkınmaya destek oluyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan hayvan içme suyu göletleri hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan hayvan içme suyu göletleri hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel ısınmayla kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artarken, kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticileri, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna ulaşmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Bu kapsamda tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan hayvan içme suyu göletleri önem arz ediyor.

Konya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ bölge müdürlüğünde su ihtiyacının ve potansiyelinin net şekilde belirlenmesi için etütler gerçekleştirilerek sondaj ve gölet yapımı konusunda gerekli çalışmalara başlandı. Bu çerçevede, Ereğli'ye 3 hayvan içme suyu göleti daha kazandırıldı. Bu sayede bölgede yapılan hayvancılık artırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. İş makinalarımız ülkenin dört bir yanında çalışıyor. DSİ mühendisiyle, işçisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde. İş makinalarımız dere ıslahı, rusubat temizliği ve yaban hayatına su temini projelerinde." ifadelerini kullandı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvan içme suyu göletleri kırsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika


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