Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 12,6 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 12,6 milyar lira borçlandı

18.04.2022 15:32
Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 12,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihaleyle 12 milyar 607,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihaleyle 12 milyar 607,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdİ. İhalede reel basit faiz eksi yüzde 2,37, reel bileşik faiz ise eksi yüzde 2,35 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 237,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 120,7 milyon lira, net satış 7 milyar 607,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmezken piyasa yapıcılarından 16 milyar 54,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 12 milyar 607,7 milyon lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 12,6 milyar lira borçlandı - Son Dakika


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