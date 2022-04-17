Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika
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Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

17.04.2022 15:09
Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Son Dakika


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