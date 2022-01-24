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Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18,1 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18,1 milyar lira borçlandı

24.01.2022 16:50
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18 milyar 72,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18 milyar 72,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 22,04, bileşik faiz ise yüzde 23,25 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 606,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 996 milyon lira, net satış 1 milyar 984,8 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz eksi yüzde 2,59, reel bileşik faiz eksi yüzde 2,57 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 207 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 84,5 milyon lira, net satış 10 milyar 287,5 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 269,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 18 milyar 72,3 milyon lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18,1 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 18,1 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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