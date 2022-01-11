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Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı

11.01.2022 15:27
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 480,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 480,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,47 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 952 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 143 milyon lira, net satış 1 milyar 82,2 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10,26 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 299 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 484 milyon lira, net satış 2 milyar 398,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 101 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 5 milyar 480,5 milyon lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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