Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

Hazine, 3 ayda toplam 791,2 milyar lira iç borçlanmayı hedefliyor.

28.03.2025 18:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisanda 329,5 milyar lira, mayısta 174,9 milyar lira ve haziranda 286,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, nisanda 293,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 329,5 milyar liralık, mayısta 149,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 174,9 milyar liralık, haziranda 249,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 286,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Nisanda iç borçlanmanın 232,1 milyar lirasının piyasadan, 28,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 69 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayısta 170,2 milyar lirasının piyasadan, 4,7 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziranda yapılacak iç borçlanmanın da 267,4 milyar lirasının piyasadan, 6,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13,1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 10 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 1 hazine bonosu ihraç edilecek.

Nisanda 317,6 milyar lira, mayısta 179,2 milyar lira ve haziranda 304 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 108,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika

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