Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2024-Ocak 2025 döneminde, 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)