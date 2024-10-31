Hazine, İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2024-Ocak 2025 döneminde, 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 404,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
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