Hazine İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 906,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 74,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)