Hazine İç Borçlanmada Yeni Strateji

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayında 293,8 milyar lira, şubatta 166,4 milyar lira ve martta 161,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ocakta 225,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 293,8 milyar liralık, şubatta 108,8 milyarlık iç borç servisine karşılık 166,4 milyar liralık, martta 99,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 161,1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ocak ayında iç borçlanmanın 189,5 milyar lirasının piyasadan, 92,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubatta 152,2 milyar lirasının piyasadan, 4,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 10 milyar lirasının kamuya satışlardan, martta yapılacak iç borçlanmanın da 143,5 milyar lirasının piyasadan, 4,8 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12,8 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ocakta 265,2 milyar lira, şubatta 239,1 milyar lira ve martta 249,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 319,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)