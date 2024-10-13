Hazine İhale Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İhale Gerçekleştiriyor

Hazine, 2 yıllık ve 7 yıllık devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek.

13.10.2024 15:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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