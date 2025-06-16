Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
İkinci ihalede 9 yıl (3388 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
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