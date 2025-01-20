Hazine İhaleleri Yarın Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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