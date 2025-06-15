Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Haziran Pazartesi günkü ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
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