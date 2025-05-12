Hazine İhalelerine Hazır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ihalenin yeniden ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1393 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Diğer ihalede ise 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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