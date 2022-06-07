Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine nakit gerçekleşmeleri

07.06.2022 19:08
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, mayısta 149 milyar 233 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi, mayısta 149 milyar 233 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.

YORUMLAR
500
Hazine, iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı Hazine, iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak Türkiye ile Meksika kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:48 El freni çekerek dönmeye çalışan otomobil sürücüsü aracı alev alınca olay yerinde kaçtı
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 19:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement