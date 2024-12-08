Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Aralık'taki ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine, TLREF'e Endeksli Tahvil İhalesi Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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