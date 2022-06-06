Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor"

06.06.2022 13:01
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sancaktepe'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sancaktepe'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, " Enflasyon sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak bugün karşımıza çıkmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu enflasyondaki fiyat artışlarıyla olan mücadelemiz atacağımız adımlarla en az seviyeye gidileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda "Ekonomi Buluşmaları" programı Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Malik Ejder Batur, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

"TÜRKİYE SON DÖNEMDE İHRACAT PERFORMANSI AÇISINDAN OLUMLU BİR ŞEKİLDE SEYİR GÖSTERİYOR"

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2020'nin ilk çeyreğinden bu yana yüzde 11.5'lil işsizlik oranına düştü. Salgında işsizlik oranımız yüzde14.1 oranına kadar çıkmıştır. Türkiye bu süreci gayet olumlu olarak atlatıyor. Hem işsizliği çözerek hem ihracatı çoğaltarak, üretimi de aynı şekilde kapasitesini arttırarak yoluna devam ediyor. Türkiye son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu bir şekilde seyir gösteriyor. 2021 yılında uzun dönemli trendin oldukça üzerinde artış gösterdik. 2020 yılı Mayıs ayında 165.7 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracatımız bu ay itibariyle 2022 Mayıs ayı geçici dış ticaret verilerine göre 242. 6 milyar dolarla rekor seviyeye geldi. Türkiye turizm bölgesinde daha iyi bir performans göstermekte ve seyahat gelirlerinde dünyandan aldığı payını gün geçtikçe arttırmaktadır. Özellikle bu sene de turizm gelirlerimizde artışı olması bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna dışındaki ülkelerden oldukça yüksek düzeyli ziyaretçi girişim bekliyoruz" dedi.

"ENFLASYON SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, TÜM DÜNYANIN BİR SORUNU OLARAK BUGÜN KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Dünyada ve Türkiye'de ki enflasyon artışına da değindi Gürcan, "Dünyada da enflasyon hızlı bir şekilde artmakta. Gıda fiyatlarındaki artış, artış, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle küresel gelişmelere paralel alarak enflasyon ülkemizde de artış eğilimi kaybetmiştir. Bu noktada son dönemde küresel fiyatları tedarik zincirindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlanma davranıştaki etkisiyle artış kaybının enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlı olduğumuzdan ifade etmek istiyorum. Özelikle Avrupa'da, Amerika'da ve Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de de enflasyon ciddi seyirlerde yukarıda seyretmekte. Özellikle Avrupa bölgesi gibi 8.1'lik yine Birleşik Krallıkta 9'luk oranı yine Amerika'daki 9'luk oran bu oranlar, dünya tarihinde belki ilk defa görülen rakamlar uzun yıllardan beri son 40 yıldır en yüksek rakamları Avrupa ve Amerika'da da görmekteyiz. Enflasyon sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak bugün karşımıza çıkmaktadır. Bu mücadelede Türkiye'de gayet olumlu adımlar atarak en iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu enflasyondaki fiyat artışlarıyla olan mücadelemiz atacağımız adımlarla en az seviyeye gidileceğini inanıyoruz. ve bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat - İHA)

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan 'enflasyonu düşürmede kararlılık' vurgusu Açıklaması Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan 'enflasyonu düşürmede kararlılık' vurgusu Açıklaması Karabük'te AK Parti Gençlik Kollarından çevre temizliği Karabük'te AK Parti Gençlik Kollarından çevre temizliği
Kaynak: İHA

Mahmut Gürcan, AK Parti, Ekonomi, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: ' Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: " Enflasyondaki fiyat artışlarıyla mücadelemiz devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement