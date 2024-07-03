Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecinin başladığını belirtti. Şimşek, enflasyon eğilimindeki gerilemeye dikkat çekerek, programın ana hedefi olan dezenflasyonda başarı elde edileceğini ve fiyat istikrarına ulaşılıncaya kadar kararlılıkla programın uygulanacağını ifade etti.

03.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyon eğilimindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı." ifadesini kullandı.

Şimşek, mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğiliminin yıl sonu hedefiyle uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzde 1,64'lük aylık haziran verisi ise yüzde 22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı, programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
09:14 Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement