Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
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Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu

16.05.2022 18:13

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maliye politikası araçlarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alındığı bu dönemde firmaların da enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsediklerini ve değerli bulduklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maliye politikası araçlarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alındığı bu dönemde firmaların da enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsediklerini ve değerli bulduklarını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından, temizlik sektörü temsilcileriyle yaptıkları toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Birlikten Berekete" temasıyla temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Kamu olarak maliye politikası araçlarımızı etkin ve hızlı bir şekilde devreye aldığımız bu dönemde firmalarımızın da ortak mücadelemiz olan enflasyonla mücadelede atacağı tamamlayıcı nitelikteki cesur adımları önemsiyor ve değerli buluyoruz. Tarihsel birikimlerimiz bize birlikten bereket doğduğunu öğretmiştir. Birlik içinde oldukça önümüzdeki engelleri de birlikte aşacak, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, temizlik sektörü temsilcileriyle buluştu - Son Dakika


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