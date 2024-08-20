Bakan Şimşek paylaştı: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek paylaştı: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi

Bakan Şimşek paylaştı: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7\'nin altına indi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini açıkladı. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.

20.08.2024 15:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ekonomi gündemini hareketlendirdi.

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.

"RİSK PRİMİMİZİ DAHA DA İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."

Bakanı Şimşek paylaştı! Kasım 2021'den beri ilk kez görülen düşüş
Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek paylaştı: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Nejdet Aydemir: Para yok asgari ücret te zam yok İş yerleri hep ufalmaya gideceğiz diyolar 21 1 Yanıtla
    Samet Aldemir: para bol oldugu için bu duruma düştük zaten herşeyin fiyatı ondan dolayı arttı piyasadan parayı çekeceksin ki paramızın değeri artsın herşeye zam yapmakla alım gücü artmıyor maalesef 1 0
  • YoH null: seçimi bekliyoruz 14 2 Yanıtla
  • Aykut Gülşen: he he ondan doğal daza %38zam otoyollara %40 zam yaptınız bir önce bu hükümet gitmeli vatandaşın cebinde üç beş kuruşu kaldı onuda almaya uğraşıyorlar. 13 1 Yanıtla
  • Ayşe Aysegül: Dolar çıkıyor altın çıkıyor faiz yüzde 50 lerde . Heralde biz Mehmet Şimşek ile aynı ülkede yaşamıyoruz 11 1 Yanıtla
  • Trgtyldz: acil seçim olmalı. alt tabaka iyice fakileşti. zengin daha çok zengin oldu. 9 0 Yanıtla
  • Yaşar Kuş: siz indiriyorsunuz biz daha pahalıya alıyoruz sizin bu matematiğiniz nerenin matematiği sn. şimşek 5 0 Yanıtla
  • Yaşar Kuş: hemen seçim 4 0 Yanıtla
  • ahmet ak: çalışmazsan tabi para olmaz 1 0 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: bende inandım 0 0 Yanıtla

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