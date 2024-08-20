Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ekonomi gündemini hareketlendirdi.
Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek paylaştı: 2021 Kasım ayından sonra ilk kez yüzde 7'nin altına indi - Son Dakika
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