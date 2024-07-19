Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku 1,5 Trilyon Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku 1,5 Trilyon Lira Azaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk lirasına olan güvenin arttığını belirterek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılmasında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Şimşek, KKM stokunun geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz olarak 1,5 trilyon lira azaldığını ifade etti. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının ise 19 puan artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştığını belirten Şimşek, bu sürecin hızlanmasını beklediklerini dile getirdi. Şimşek, uygulanan politikalarla ekonomideki finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı hale geldiğini vurguladı.

19.07.2024 15:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku, Türk lirası bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından KKM hesaplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk lirasına güvenin arttığını bildiren Şimşek, programlarının önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli azaltılmasında ciddi mesafe aldıklarını vurguladı.

Şimşek, ekonomide dengelenmenin, dış kaynak girişinin hızlanmasının, portföy tercihlerinin liraya yönelmesinin ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"KKM stoku, Türk lirası bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon lira azaldı. KKM'nin payı azalırken Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku 1,5 Trilyon Lira Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Stoku 1,5 Trilyon Lira Azaldı - Son Dakika
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