Üye Girişi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde...

28.12.2021 16:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "( Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür." - ANKARA

YORUMLAR
500

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı: '(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde... - Son Dakika Ekonomi


Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi? Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?         
16:44
Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor         
16:22
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36

Son Dakika Haberleri
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
16:43 Elektrik faturasına 1 Ocak'ta büyük zam gelecek mi?
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(Fiyat İstikrarı Komitesi'nde) Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement