Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak. İlk ihalede 13 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. İkinci ihalede 4 yıl vadeli, TLREF endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Salı günkü ilk ihalede 6 yıl vadeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün 10 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

10.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günkü ilk ihalede 6 yıl (2 bin 275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3 bin 493 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak - Son Dakika

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