Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika
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Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

22.05.2022 15:27
Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli tahvilin ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Üçüncü ihalede ise 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek - Son Dakika


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