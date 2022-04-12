Hepsiburada BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı - Son Dakika

Hepsiburada, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformlarından Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna katıldı.

Hepsiburada açıklamasına göre, e-ticaret platformu, hem uluslararası adımlarına bir yenisini ekledi hem de Birleşmiş Milletler çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefiyle kurulan dünya çapındaki bir girişimin parçası oldu.

Dünya çapında 169 ülkeden ve çeşitli sektörlerden 15 binin üzerinde şirketin yer aldığı UN Global Compact'in Türkiye yerel ağı Global Compact Türkiye 10. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurul sonrası düzenlenen imza töreni ile birlikte Hepsiburada, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact platformuna katıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Hepsiburada, UN Global Compact'in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkesine taahhüt verdiğini benimsediğini, şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağını ve bu alanlardaki çalışmalarını her sene raporlayacağını tüm dünyaya ilan etti.

"Teknolojinin gücünü sürdürülebilirlik için kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CMO) Ender Özgün, UN Global Compact'e katılmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk, kurulduğu günden beri Hepsiburada'nın en çok önemsediği, en temel değerlerinden biri oldu. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman, gerek kendi imkanlarımız ve gücümüzle, gerekse kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleri ile sosyal sorumluluk konusunda fark yaratmayı hedefledik.

Hepsiburada olarak, bir yandan Türkiye'de sürdürülebilirliğe öncülük etmek için çalışırken, bir yandan da Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin diğer üyeleriyle aynı sosyal sorumluluk hedeflerine yönelik adımlar atmayı, onlardan bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyoruz. Sorumluluk bilinci üst seviyede bir şirket olarak Türkiye'nin Hepsiburada'sı, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya, çevreyi ve sosyal konuları kapsayan küresel çaptaki sorumluluklarını daha da ileriye taşımaya bundan sonra da devam edecek."