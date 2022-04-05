Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

05.04.2022 12:39
Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Hepsiburada, Ahbap Derneği koordinasyonu ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni' ulaştırmaya başladı.

Hepsiburada, Ahbap Derneği koordinasyonu ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni' ulaştırmaya başladı.

Bu Ramazan'da da toplumsal birlik ve beraberlik anlayışıyla, dayanışma odaklı adımlar atma geleneğini sürdüren Hepsiburada, Ramazan Dayanışma Paketleri'ni Türkiye'nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak amacıyla kurulan Ahbap Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin adet dayanışma paketi ulaştırılıyor. Paketlerin teslimatı, Hepsijet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre iyilik hareketine müşterilerini de dahil ederek büyütmek isteyen Hepsiburada, 'Ramazan Dayanışma Paketleri'ni platform üzerinden de satışa sunuyor. Böylece Hepsiburada müşterileri, Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine, platform üzerinden pratik ve güvenli şekilde destek olabilecek. Bakliyat çeşitlerinden yağa, zeytinden çaya bir ailenin temel ihtiyacı olan kaliteli ürünleri içeren 'Ramazan Dayanışma Paketleri' ile aynı içerikteki 'Ramazan Erzak Kolisi'ni kendisi ya da ihtiyaç sahipleri için satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından sunulan ücretsiz kargo imkanı ile sipariş verebilecekler. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Başkan Sayan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı yapacak Başkan Sayan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı yapacak Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu Kermes geliri, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı oldu İHH, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı İHH, ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıttı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:03:49. #1.11#
SON DAKİKA: Yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement