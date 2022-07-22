Hepsiburada yönetiminde bayrak değişimi

Murat Emirdağ, Hepsiburada CEO'luk görevini 1 Ocak 2023 itibarıyla Nilhan Onal Gökçetekin'e devredecek.

Türkiye'nin dünya teknoloji borsası Nasdaq'a kote ilk ve tek şirketi Hepsiburada'nın yönetiminde 1 Ocak 2023 tarihinde bayrak değişimi yaşanacak. Şubat 2019'dan bu yana şirketin CEO'luk görevini yürüten Murat Emirdağ, kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla ayrılarak görevine Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO'luk görevini Amazon'un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal üstlenecek.

Atamayı değerlendiren Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Murat Emirdağ'a son dört yıl boyunca Hepsiburada ve Türkiye dijital ekosisteminin gelişimindeki önemli dönüm noktalarında sergilediği güçlü liderlik için teşekkür ederek, "Murat Emirdağ'ın Yönetim Kurulundaki yeni görevinde Hepsiburada'nın gelişimine stratejik katkılar sağlamaya devam edecek olmasından mutluluk duyuyorum" dedi. Nilhan Onal'a 1 Ocak 2023'te devralacağı görev için başarılar dileyen Doğan, "Nilhan Onal'ın e-ticaret, lojistik ve ürün geliştirme konularında Fortune 500 şirketlerini de kapsayan 25 yıllık tecrübesinin ardından, Hepsiburada'nın yeni dönemine liderlik edecek olmasından büyük heyecan duyuyorum. Hepsiburada'nın müşterilerine ve satıcılarına en iyi servisi sunma yolculuğunda Nilhan Onal'ın güçlü deneyiminin yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum. Bu görevlendirmenin ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BU ÖNEMLİ VE GURUR VERİCİ GÖREVLE TÜRKİYE'YE DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Nilhan Onal yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hepsiburada'nın başarı hikayesinin bir parçası olmanın, bu önemli ve gurur verici görevle Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepsiburada'nın müşterileri için güvenilir, yenilikçi ve samimi bir yol arkadaşı olma misyonunun geçmişteki ve gelecekteki başarısının anahtarı olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Hepsiburada'nın üstün hizmet ve kalite anlayışını harika ekip arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye götürmesine, bu anlayışı farklı ülkelere taşımasına ve ekosistemiyle birlikte büyüyüp gelişmesine liderlik edeceğim için heyecanlıyım" dedi.

MURAT EMİRDAĞ: GÖREVİME YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Hepsiburada'da CEO olarak görev yaptığı süre boyunca şirketin büyüme yolculuğuna; entegre bir teknoloji ekosistemine dönüşmesine; finans ve ödeme hizmetleri, hızlı market teslimatı, yurt dışı operasyonları, seyahat servisi, üyelik bazlı sadakat programı, reklam platformu, lojistik ve operasyon çözümleri gibi birçok yeniliğin hayata geçirilmesine liderlik eden Murat Emirdağ, "Dört yıllık CEO'luk görevim süresince kurucumuz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve takım arkadaşlarımızla birlikte Hepsiburada'nın değerli müşteri ve iş ortaklarına hizmet etmek benim için bir onurdu. Yıl sonu itibarıyla görevime Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edeceğim. Nilhan Onal'ın Hepsiburada'nın hikayesine çok önemli katkılar yapacağına eminim. Hepsiburada, güçlü temelleri ve sektördeki konumuyla tüm paydaşları için değer ve fark yaratmaya devam edecektir" dedi.

NİLHAN ONAL KİMDİR?

Nilhan Onal, Hepsiburada'ya katılmadan önceki yedi yıl boyunca Amazon'un Avrupa'da tüketici elektroniği, sigorta, giyim ve ayakkabı gibi önemli kategorilerini başarıya taşımasının yanı sıra, Amazon Nakliye (Amazon Shipping) şirketini de kurdu ve dünya liderliği görevini başarıyla yaptı. Onal, Amazon'dan önceki on yıl boyunca Procter&Gamble bünyesinde de gıda ve kozmetikten ev bakım ürünlerine kadar birçok kategoride ve coğrafyada önemli yöneticilik rolleri üstlendi. Nilhan Onal birçok ödülünün yanı sıra, 2021 yılında Türkiye'nin dünyadaki en başarılı yöneticileri listesinde (H&S - Global Turks par Excellence) ve Avrupa'nın en önemli kadın teknoloji liderleri listelerinde yer aldı.