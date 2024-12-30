Hepsipay 2024'te Büyümeye Devam Ediyor

Ekonomi

Hepsipay, müşteri sayısı, kayıtlı kart sayısı ve ödeme hacmiyle 2024'te büyümesini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri sayısını 2024 Kasım sonu itibarıyla 17,6 milyona çıkaran Hepsipay'de saklanan kayıtlı kredi kartı sayısı 21,1 milyona ulaştı. Hepsipay müşterilerinin ödeme yapabildikleri e-ticaret ve perakende iş ortaklarının sayısı da kasım sonu itibarıyla 127'ye yükseldi. Ayrıca bu iş ortakları üzerinden yapılan e-ticaret hacmi ise 2024 boyunca artış göstererek üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 2 kat arttı.

E-ticaretin en yoğun olduğu dönem olan kasım ayında milyonlarca müşteriye kolay ödeme sağlayan "Hepsipay ile Öde" çözümüyle yapılan işlem hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 135 arttı. Kasım ayında işlem adedi de bir önceki aya kıyasla iki kata çıkarken, iş ortaklarının sepet büyüklüğü geçen senenin kasım ayına kıyasla 3 kat artış gerçekleşti ve ortalama sepet tutarı yaklaşık 3 bin 200 lira seviyesine ulaştı.

Hepsipay ayrıca kasım ayında "Hızlı Kredi" ürününde de geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 172 hacim artışı sağladı. Şirket bu artışlarla birlikte bu yılın kasım ayında toplam 735 milyon lira tutarında ihtiyaç kredisi kullanımına aracılık etmiş oldu.

Hem çevrim içi hem fiziksel harcamalarda kullanılabilen, karekod ile ödeme olanağı sunan Hepsipay ön ödemeli kart sayısında da büyüme devam etti. Hepsipay ön ödemeli kartlar kasım sonu itibarıyla 2,1 milyona ulaştı.

Kullanıcılar 2025'te dijital cüzdan ile tanışacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, dijital ödeme alanında yaptıklarının yanı sıra hayata geçirdikleri kredi, vadelendirme ve yatırım üzerine projeleriyle de konumlarını güçlendirdiklerini belirtti.

Bayülgen, "2024, ana hedeflerimizde kayda değer büyüme sağladığımız, aynı zamanda kullanıcı deneyiminde ve ürün çeşitliliğinde önemli bir mesafe kaydettiğimiz bir yıl oldu. 20 farklı sektördeki 127 perakende firmasının ödeme ekranında yer alıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme yöntemimiz Hepsipay ile Öde'den geçen işlem hacmini e-ticaretin en hareketli zamanı olan kasım ayında yükseltmeyi başardık. Ayrıca yine kasımda, iş ortaklarımızın ortalama sepet büyüklüğünde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu.

Hepsipay'in 2025'de özellikle dijital cüzdan, hızlı ve güvenli ödeme, finansal servisler ve e-ticaret girişimcilerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Bayülgen, "Yıl içinde lisans genişlemesine bağlı dijital cüzdan lansmanımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan müşteri farkındalığı, ürünlerin sadeleştirilmesi, dönüşüm oranlarında iyileşme ve risk yetkinliklerini geliştirme gibi başlıklarda da kapsamlı çalışmalarımız olacak. Projelerimizle önümüzdeki yılda da fintek ekosistemiyle beraber büyümeye ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.