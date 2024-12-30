Hepsipay 2024 Yılını Büyümelerle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsipay 2024 Yılını Büyümelerle Tamamladı

Hepsipay 2024 Yılını Büyümelerle Tamamladı

Hepsipay, 2024 yılı itibarıyla müşteri sayısını 17,6 milyona, kayıtlı kart sayısını ise 21,1 milyona ulaştırdı. Şirket, hızlı kredi, karekod ödemeleri ve dijital cüzdan projeleri ile büyümeye devam ediyor.

30.12.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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HEPSİPAY, 2024 yılını müşteri sayısı, kayıtlı kart havuzu ve ödeme hacminde önemli büyümelerle tamamladığını açıkladı. Buna göre kasım sonu itibarıyla platformun müşteri sayısı 17,6 milyona, kayıtlı kart sayısı ise 21,1 milyona ulaştı. Şirket, 20 farklı sektördeki 127 perakendeci ile iş birliği yaparak, müşterilerine hızlı ve güvenli ödeme imkanı sundu. Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, "Önümüzdeki yılda da fintek ekosistemi ile büyümeye ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz' dedi.

Yapılan açıklamaya göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 'Hepsipay ile Öde' yöntemiyle yapılan ödeme hacmi, bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi. Kasım ayında ise işlem hacmi, bir önceki aya oranla yüzde 135 artarken, sepet büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarak ortalama 3 bin 200 TL'ye yükseldi.

735 MİLYON TL KREDİ ARACILIĞI, KAREKOD ÖDEMESİ VE DİJİTAL CÜZDAN

Hepsipay, 'Hızlı Kredi' ürünüyle Kasım ayında 735 milyon TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanımına aracılık etti. Kredi hacminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 172 oranında artış sağlandı. Hem online hem de fiziksel ödemelerde karekod teknolojisi sunan Hepsipay'in ön ödemeli kart sayısı 2,1 milyona ulaştı. 2025 hedefleri arasında ise dijital cüzdan lansmanı yer alıyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILDA DA FİNTEK EKOSİSTEMİ İLE BÜYÜMEYE VE SEKTÖRE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, dijital ödeme alanında yaptıklarının yanı sıra hayata geçirdikleri kredi, vadelendirme ve yatırım üzerine projeleri ile de konumlarını güçlendirdiklerini belirtti. Bayülgen şöyle konuştu:

"2024 ana hedeflerimizde kayda değer büyüme sağladığımız, aynı zamanda kullanıcı deneyiminde ve ürün çeşitliliğinde önemli bir mesafe kaydettiğimiz bir yıl oldu. 20 farklı sektördeki 127 perakende firmasının ödeme ekranında yer alıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme yöntemimiz "Hepsipay ile Öde" den geçen işlem hacmini e-ticaretin en hareketli zamanı olan Kasım ayında yükseltmeyi başardık. Ayrıca yine Kasım ayında, iş ortaklarımızın ortalama sepet büyüklüğünde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gerçekleştirdik." dedi.

Hepsipay'in 2025 yılına dair hedeflerine de değinen Bayülgen özellikle dijital cüzdan, hızlı ve güvenli ödeme, finansal servisler ve e-ticaret girişimcilerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti ve şunları söyledi: "Yıl içinde lisans genişlemesine bağlı dijital cüzdan lansmanımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan müşteri farkındalığı, ürünlerin sadeleştirilmesi, dönüşüm oranlarında iyileşme ve risk yetkinliklerini geliştirme gibi başlıklarda da kapsamlı çalışmalarımız olacak. Projelerimizle önümüzdeki yılda da fintek ekosistemi ile beraber büyümeye ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsipay 2024 Yılını Büyümelerle Tamamladı - Son Dakika

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