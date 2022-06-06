Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri - Son Dakika
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Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri

06.06.2022 12:14
Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe merkezi ve köylerinde tek yıllık ekilişi yapılan yulaf, fiğ ve çavdar yeşil otlarının kontrollerine başlandı.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe merkezi ve köylerinde tek yıllık ekilişi yapılan yulaf, fiğ ve çavdar yeşil otlarının kontrollerine başlandı.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personelleri ilçemiz merkez ve köylerinde tek yıllık ekilişi yapılan yulaf, fiğ ve çavdar yeşil otlarının kontrollerine başladılar. Çok yıllık yonca ve korunga yem bitkileri kontrollerimiz devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri
Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hisarcık'ta yem bitkileri kontrolleri - Son Dakika

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