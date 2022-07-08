TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların özündeki sevgi ve huzurun tüm dünyaya hakim olmasını dileğinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, kardeşlik duygularını hatırlatan en anlamlı günler olduğunu belirterek, "Bayramların özündeki sevgi ve huzurun tüm dünyaya hakim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Dostluk ve kardeşliğin simgesi, paylaşmanın, dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu günler, umutların tazelenmesi, küslüklere son verilmesi ve yaşamın koşturmacası içinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerin tekrar hatırlanması bakımından en iyi fırsattır, özünde sevgi ve paylaşmak vardır. Bayramın güzelliği komşumuzun, kardeşimizin evinde de huzur varsa, sevinç varsa anlam kazanır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum."