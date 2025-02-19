Ekonomi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ticaret Bakanlığına aday gösterdiği Howard Lutnick'e onay verdi.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Lutnick'in Ticaret Bakanı olması için 51 senatör "evet", 45 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Howard Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın üst yöneticisi (CEO) olan Howard Lutnick'in, Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Lutnick, ocak ayında ABD Senatosunun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda, bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtmişti.

Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.