Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? - Son Dakika
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Ekonomi

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Uzman Dr. Borucu, huzursuz bacak sendromunun belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıkladı.

20.01.2025 11:46
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Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Nöroloji Bölümünden Uzman Dr. Makbule Deniz Borucu, bacaklarındaki rahatsızlık hissi yüzünden uyuyamayan insanların çoğunluğunun "huzursuz bacak sendromu" tanısına sahip olduğunu bildirdi.

Tıp merkezinden yapılan açıklamaya göre, kişinin uzun süre hareketsiz kalmasıyla genellikle gece uykuya geçmeden önce veya gündüz saatlerinde bacaklarda ortaya çıkan sinir sisteminden kaynaklı bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, nadiren de olsa kollarda da görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Borucu, huzursuz bacak sendromunun kadınlarda daha sık görüldüğünü, çocukluk dahil her yaşta ortaya çıkabildiğini fakat genellikle hastanın yaşı ilerledikçe yakınmalarda artış gözlendiğini belirtti.

Hastalığın belirtileri arasında bacaklarda veya kollarda kaşıntı, üşüme, yanma, ağrı, karıncalanma ve kramplar bulunduğunu aktaran Borucu, "Özellikle kırk yaşın altında yakınmaları başlayan hastalarda, aile öyküsü de varsa (genetik yatkınlık nedenli) huzursuz bacak sendromu tanısı akıllara gelir." ifadesini kullandı.

Huzursuz bacak sendromunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Borucu, "Huzursuz bacak sendromu, hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık. Uçak, araba yolculuklarınızda, sinemada ya da tiyatroda, uykuya geçerken ya da uykuda yani hareketsiz kaldığınız tüm zaman dilimlerinde rahatsızlık ve huzursuzluk hissine kapılırsınız. Kramplar, karıncalanmalar, kaşıntılar, üşüme, yanma ve ağrı rutinlerinizin kalitesini düşürür. Hastalığın tedavisinin mümkün olduğu bilinmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yürüyüş gibi düzenli egzersizler yapmak önemlidir"

Huzursuz bacak sendromu hastalarında ilaçla tedavinin yanında yapılan yaşam değişikliklerinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Borucu, şunları kaydetti:

"Bisiklete binmek veya yürüyüş gibi düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Bunun yanında yatmadan birkaç saat önce ağır veya yoğun egzersiz yapmaktan kaçınmak gerekir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalmayı gerektiren uçak yolculuğu veya sinemaya gitmek gibi aktiviteleri sabah saatlerinde, ev işi veya egzersiz gibi şikayetleri azaltan aktiviteleri ise günün ilerleyen saatlerinde yapmak önerilir."

Borucu, uykuyu kaçıracak elektronik cihaz kullanımı, geç saatlerde kahve tüketimi gibi alışkanlıklardan uzak durarak, uykuya hazırlamanın ve sonucunda yeterli uyku almanın huzursuz bacak sendromu semptomlarının kötüleşmesini engellediğine dikkati çekerek, "Uyku kalitesini arttırmak için hastaların serin bir ortamda uyuması önerilir. Huzursuz bacak sendromunun yarattığı rahatsızlık hissine karşı bacakları ılık suda tutmak, ısıtma yastığı kullanmak ya da soğuk kompres uygulamak iyi gelecektir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Huzursuz bacak sendromu, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Huzursuz Bacak Sendromu Nedir? - Son Dakika

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